В петък и неделя се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по магистралите "Тракия" и "Струма"

Същото ограничение важи и за Кресненското дефиле

В петък и неделя, с цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове, когато много хора тръгват на път, временно ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 т, пътуващи по АМ „Тракия", АМ „Струма" и по път I-1 през Кресненското дефиле в отсечката от п. в. „Симитли" (при 376-ти км) до ГКПП „Кулата", съобщават от АПИ. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен.

В петък - 14 август, ограничението ще е между 16 ч. и 20 ч., за пътуващите в посока Бургас и Кулата.

В неделя - 16 август, ограничението ще е от 16 ч. до 20 ч. за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.

До края на август всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона

Въвежданите ограничения не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другия почивен ден.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.

Освен чрез отделни точки, трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретна отсечка. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.