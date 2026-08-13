12 500 души са починали в Германия заради жегите през 2026 г.

Горещите вълни в Германия тази година са причинили смъртта на около 12 500 души до този момент. Това е значително увеличение спрямо регистрираните през която и да е цяла година от 2016 г. насам, предаде ДПА, позовавайки се на Националния институт по обществено здраве "Роберт Кох".

В най-новия си седмичен доклад институтът отбелязва, че през последното десетилетие дори в години като 2018 г., когато 9400 души починаха вследствие на горещини, и 2019 г., когато 7700 души станаха жертва на високите температури, показателите са много по-ниски в сравнение с данните до момента за тази година. Докладът обхваща периода от 6 април до 2 август.

Институтът "Роберт Кох" посочи, че данните за 2026 г. представляват консервативна оценка, така че общият брой на смъртните случай, свързани с жегата, тази година може да бъде дори по-висок.

Много смъртни случай, свързани с горещините, са регистрирани в провинции Саарланд и Рейнланд-Пфалц. На 100 000 жители съответно 43,4 и 38,7 души са починали в резултат на високите температури. На национално равнище този показател е 15 на 100 000 жители, починали вследствие на горещините. Провинция Хесен (27,2 на 100 000) и Баден-Вюртемберг (23,9 на 100 000) също са отчели непропорционално високи нива на смъртни случай.

Горещините са особено опасни за възрастните хора. Най-много смъртни случаи - около 6300 - са регистрирани във възрастовата група на хората на или над 85-годишна възраст. Повече от 3100 от починалите са били на възраст между 75 и 84 години, а близо 1900 - между 65 и 74 години. Сред хората под 65 годишна възраст смъртните случаи са около 1200.

Вълната от екстремни горещини в края на юни тази години взе голям брой жертви, като института "Роберт Кох" смята, че само през седмицата от 22 до 28 юни около 9600 са починали в резултат на жегата. На много места в Германия температурите през тези дни достигаха около 40 градуса по Целзий, съобщи БТА.

Института "Роберт Кох" изчислява данните въз основа на статистиката за смъртността от Федералната статистическа служба. В изчисленията се включват и данни от 52 метеорологични станции на Германската метеорологична служба. Миналата седмица институтът изчисли броя на смъртните случаи, свързани с високите температури, до 26 юли на 11 900.

Данните за миналите години също се различават в сравнение с по-ранните данни на Института "Роберт Кох". Говорителка обясни, че това се дължи на факта, че оценките се преизчисляват всеки месец, включително тези за миналите години. "Моделът също се усъвършенства, така че не е задължително да се получават точно същите стойности", добави тя.

Според Института "Роберт Кох" увеличението на смъртността, свързано с горещините, обикновено става видимо при средна температура в продължение на седмица, която надхвърля 20 градуса по Целзий. През седмицата от 27 юли до 2 август средната седмична температура в цялата страна беше 21,6 градуса.