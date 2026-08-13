Над 135 милиона европейци ще бъдат засегнати от температури над 35 °C

Европейски райони, в които живеят общо над 135 милиона души, се очаква да бъдат засегнати от температури над 35 градуса по Целзий в определени часове от деня, сочат изчисления на Франс прес. Това е повишение спрямо вчерашния ден. Става дума основно за Франция, Италия, Испания и Великобритания.

На максимални температури над 30 градуса се очаква да са изложени днес близо трима от всеки петима жители на Европа, без Турция, или около 340 милиона души. Анализът е изготвен въз основа на прогнозите на Германската метеорологична служба и демографските прогнози за 2025 г. на Съвместния изследователски център на Европейската комисия и потвърждава данните на австрийската неправителствена организация Klimadashboard.

Европа, която е континентът с най-бързо покачващи се температури в света, е изправена пред нова гореща вълна през август. Още вчера прогнозите сочеха, че поне 92 милиона души ще се сблъскат с температури над 35 градуса.

И днес най-силните горещини се очакват в западната и южната част на континента. Във Франция температури над 35 градуса се прогнозират за райони с около 50 милиона жители. Планинските райони вероятно ще останат по-слабо засегнати, но горещините ще се обхванат и североизточните части на страната, които бяха пощадени вчера.

В Италия подобни температури се очакват за около 29 милиона души, особено по западното крайбрежие, в долината на река По, в южните райони на страната и по островите.

Горещата вълна ще засегне и големи части от Иберийския полуостров, като в Испания около 25 милиона души ще бъдат изложени на температури над 35 градуса.

Термометрите се очаква да преминат прага от 35 градуса и за около 23 милиона жители на Великобритания, главно в гъсто населените централни райони на Англия, включително Лондон. Националната метеорологична служба съобщи във вторник, че страната е на път да отчете най-горещото си лято досега, пише БТА.

АФП съобщава, че при изчисленията си е използвала методология, сходна с тази на Klimadashboard, като е съпоставила прогнозния модел на Германската метеорологична служба, изготвен към 03:00 ч. по Гринуич, с данните за гъстотата на населението. За засегнати са отчетени жителите на райони, в които моделът прогнозира температури над 30 или над 35 градуса в даден момент от деня.

Тъй като моделът е с точност от около 6,5 километра, той не може напълно да отрази ефекта на т. нар. градски топлинни острови, посочва Давид Яблонски от Klimadashboard пред АФП. Според организацията това означава, че анализът вероятно подценява броя на хората, засегнати от жегите в най-гъсто населените градски райони.