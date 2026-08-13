АПИ разплаща поетапно натрупаните задължения към изпълнителите

Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) поетапно и пропорционално разплаща най-старите си задължения към фирмите-изпълнители, съобщиха председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров и членът на УС Людмила Елкова по време на среща със служители на ДЗЗД „Автомагистрали 2018".

Дружеството е подизпълнител на „Автомагистрали" ЕАД и има договор с държавната строителна фирма за поддържането на участъка от автомагистрала „Тракия" между 106-и и 359-и километър. Представителите на дружеството посочиха, че държавата им дължи около 2,5 млн. лева за извършеното зимно поддържане през миналия сезон, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

От ръководството на АПИ заявиха, че при встъпването си в длъжност преди два месеца са заварили около 600 млн. евро неразплатени сертифицирани задължения за дейности, извършени от 2024 г. до момента.

След анализ на ситуацията и след приемането и обнародването на Закона за държавния бюджет е започнало поетапно и пропорционално разплащане на най-старите задължения към бизнеса, съобразно лимитите, определени от Министерството на финансите, обясни Людмила Елкова.

От АПИ посочиха още, че „Автомагистрали" ЕАД има задължението да се разплати със своите подизпълнители. Ръководството на агенцията заяви, че работи за въвеждането на ред и балансираност при плащанията за извършените и приети дейности.