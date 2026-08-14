Погача с царевично брашно и моцарела

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КОЙ ГОТВИ

“Погачата е подходяща за Голяма Богородица – 15 август. Царевичното брашно придава красив златист цвят и традиционен селски аромат, а моцарелата прави плънката сочна и топяща се”, ни пише Наталия Панчева.

ПРОДУКТИ

380 г бяло фино пшеничено брашно, 120 г фино царевично брашно, 1 опаковка закваска за хляб, 360 мл прясно мляко, 125 г масло, няколко топки бейби моцарела, 1/2 ч.л. сол, яйце за намазване, ядки и семена за поръсване, 50-100 г семена по избор (тиквено, слънчогледово, ленено, сусамово, маково или др.)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Пресяваме двете брашна заедно с пакетчето закваска и 3/4 от прясното мляко. Омесваме тесто и го оставяме да втасва 15-20 мин. Добавяме солта, като предварително я разтваряме в останалото прясно мляко.

Премесваме тестото, оформяме го на топка и го покриваме с кърпа или фолио. Оставяме го да втаса. Застиламе тава с хартия за печене. Изсипваме тестото върху набрашнен плот и го премесваме отново.

Разделяме на 8 части. Всяка оформяме на топка, а след това на 3 части, които разточваме в кръг. Намазваме ги с масло. Отново разточваме, сгъваме два пъти и слагаме в тавата с краищата нагоре. Така процедираме и с останалите 7 части тесто.

Оставяме да втасва. Намазваме с яйцето, смесено с малко прясно мляко. Поръсваме с ядки и семена и печем на 200° за 40 минути. Накрая слагаме в средата топчиците моцарела, поръсваме с маково или слънчогледово семе и връщаме във фурната да се разтопят.