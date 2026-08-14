Жегите не спират, тук-там ще има облаци и дъжд

Ще е горещо и през следващата седмица, на места са възможни гръмотевични бури и градушки

Горещините продължават, но тук-там се очакват валежи. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В петък сутринта температурите ще бъдат от 16 до 21, по Черноморието от 19 до 20°. Преди обед ще бъде слънчево. Следобед ще се развиват купести облаци. Ще превали в Добруджа, над Пирин и Рила. Максималните температури ще са от 28 до 34, по Черноморието до 29°. За София очакваната минимална температура е 17, а максималната 30°.

Температурите в събота сутринта ще бъдат от 14 до 18°. Преди обед ще е слънчево. Следобед ще се развиват купести облаци. Значителна ще бъде облачността по Черноморието. Ще продължава да е топло, в южните райони горещо. Максималните температури ще са от 30 до 35°. За София минималната температура ще е 13, а максималната 30°. По Черноморието преди обед ще е предимно слънчево и ветровито. Следобед ще се увеличи облачността, но няма да вали. Максималните температури ще са от 27 до 29°. Морската вода е от 25° на север до 26-27 на юг. Вълнението по Северното Черноморие ще е умерено, а по Южното - силно.

Над планините ще е слънчево. Следобед обаче ще се развиват купести облаци. Вятърът над 2500 м ще е от север-североизток с пулсове до 40 км/ч. Максималните температури над 2500 м ще са от 11 до 13, а на 1500 м ще са от 19 до 22°.

В неделя сутринта температурите ще са от 13 до 18°. Максималните - от 31 до 36°. Вълнението по морето ще се успокои.

В понеделник и вторник ще се задържи горещо, а показанията на термометрите ще достигат 33-38°. Във вторник следобед в Северозападна България се очакват валежи и гръмотевици. В сряда ще има повече слънце, температурите в южните райони ще достигат до 39. В четвъртък късно следобед в Западна България се очакват валежи с летен характер и гръмотевични бури с условия за градушки в района на Монтана и Враца.