Облачно и топло време ни очаква на 14 август

Днес по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове в планините и ще прегърми. Над останала част от страна сутринта ще бъде предимно слънчево, около и след обяд - с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 27°.

Над Черноморието облачността ще бъде разкъсана, по-често значителна. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще превали слаб дъжд. Ще остане ветровито, с умерен и временно силен североизточен вятър. В сравнение с предишните дни времето ще е хладно с най-високи дневни температури между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над повечето планински масиви облачността ще е значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове и ще прегърми. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°, пише БТА.