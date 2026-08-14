Проф. Георги Рачев: бавният грил ще е до 25 август

Днес и утре ще си поемем глътка въздух, доколкото тя е между 27 и 32 градуса. След това бавният грил продължава до 25 август, но може и да прескочи тази дата, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

Уж на Голяма Богородица (15 август) има смяна на времето, но за Балканите това не важи. Важи обаче за Западна и Централна Европа, които се връщат към нормалните си температури от 25-26 градуса.

Досега там минаха няколко горещи вълни, припомни проф. Рачев. Даде за пример Франция, която обикновено произвежда по 14-16 т царевица на хектар, а сега се смята, че няма да може да надхвърли и 8 тона.

У нас още не са отчетени 40 градуса, но вече ще стане цял месец, откакто е доста топло. От сряда ние сме горещият сектор на Европа. Вчера трябваше да има градушки и валежи, но не се случи. По думите на проф. Рачев това е поредният провал на европейския център за прогнози.

Не са оптимистични прогнозите за нивото на река Дунав, каза климатологът. Има възможност АЕЦ "Козлодуй" да продължи да работи, но е на ръба.

В Унгария направиха бараж, за да вдигнат нивото на Дунава. В тяхната АЕЦ от 8-те блока само 2 работят.

Според прогнозата за две седмици напред валежите са съсредоточени най-вече в горното поречие на Дунав, по притока Ин. Но у нас няма да има сериозни валежи. В понеделник отново се връщаме на 30 градуса. Предстои хубаво време и ужасно сухо с влажни и топли нощи. Затова точно в тези три дни тези, които трябва да напояват, е добре да го направят.