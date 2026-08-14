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Подходящи са условията за туризъм в планините

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Планина СНИМКА: Пиксабей

Подходящи са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Температурите са между шест и 12 градуса. На повечето места в страната е облачно, а в най-високите части на Стара планина - мъгливо. 

През последните 24 часа от ПСС не са получавали сигнали за инциденти в планините. 

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над повечето планински масиви облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област и Средногорието с прекъсване ще превалява дъжд, в следобедните часове и ще прегърми. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°, пише БТА.

Планина СНИМКА: Пиксабей

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