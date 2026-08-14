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Слънчево време утре, температурите ще достигнат 32 градуса

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В планините ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но почти без валежи.

Ще духа слаб източен вятър, а в Източна България – до умерен от север-североизток. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца и през деня почти няма да се промени.

Утре ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи ще бъде малка. Вятърът ще е слаб до умерен, а в Югоизточна България – силен от североизток.

Максималните температури ще бъдат между 25–26 градуса в североизточните райони и 32 градуса в крайните югозападни части на страната. В София се очакват около 27 градуса.

По Черноморието облачността ще бъде променлива. Слаб дъжд е възможен единствено по южното крайбрежие. Ще духа умерен изток-североизточен вятър, който временно ще бъде силен в южните райони. Максималните температури на въздуха ще достигнат 25–26 градуса, колкото ще бъде и температурата на морската вода. Вълнението ще е 3–4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност. Валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който постепенно ще отслабва. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра – около 13 градуса.

В неделя и понеделник ще бъде слънчево със слаб вятър от север-североизток. Температурите ще се повишават и в понеделник максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, пише БТА.

В планините ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развие купеста облачност.

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