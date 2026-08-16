На 16 август рожден ден имат

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Борислав Сарафов, бивш и.ф. главен прокурор на Република България, бивш шеф на Националното следствие и зам. главен прокурор по разследването

Адмирал Емил Ефтимов, началник на отбраната

Иван Тиков, председател на Българската федерация по тенис, управител на фирма “Булфарма” ООД

Камелия Нейкова, главен секретар на МС, бивш председател на ЦИК

Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания и обучение

Йорданка Кузманова, актриса

Красимира Стоянова, оперна певица

Росен Барчовски, старши треньор на мъжкия баскетболен отбор на БК “Шумен”, бивш треньор на националния отбор по баскетбол за мъже

Теодор Салпаров, волейболист