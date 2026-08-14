Жълт код за вълнение на морето има за 15 август

Издаден е жълт код за вълнение на морето за утре - 15 август. Това бе съобщено на сайта на НИМХ.

От института посочват, че при жълт код хората трябва да бъдат внимателни защото има комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение, което може да причини локални наводнения в крайбрежните зони. Препоръчва се хората да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в тези райони.

Според прогнозата за времето утре по Черноморието ще има променлива облачност, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода.