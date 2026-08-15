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Преобладаващо слънчево с облаци следобед, но без валежи е времето на 15 август

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По Черноморието ще преобладава слънчево време. СНИМКА: АРХИВ

Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26° в североизточните райони до 32° в крайните югозападни, в София - около 27°.

По Черноморието ще има променлива облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°, съобщава НИМХ, цитиран от БТА.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. СНИМКА: АРХИВ

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