Днес е много добър ден за туризъм в планината

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В планините е слънчево, на места има разкъсана облачност, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК). Вятърът е слаб до умерен във високата част на Стара планина.

Температурите са от 3 градуса на връх Ботев до 10 градуса по курортите.

През изминалите 24 часа не е имало инциденти с туристи в планината, информираха от ПСС.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология днес в планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.