Слънчево и топло по Черноморието, морето стига 25°

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Предимно слънчево и топло ще бъде времето утре, прогнозират от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня слънцето ще преобладава, а около и след обяд над Източна България ще се развива купеста облачност. Валежи почти не се очакват, презава БТА.

Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28° и 33°, а в София – около 30°.

По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се появи купеста облачност, но вероятността за валежи ще остане малка. Температурите ще достигнат 27°-28°, а морската вода ще бъде приятните 24°-25°. Вълнението ще бъде 2-3 бала.

В планините времето ще остане предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от изток-североизток, като следобед в масивите от Западна България ще се ориентира от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23°, а на 2000 метра – около 15°.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до средните стойности за месеца.

Топлото време ще продължи и в понеделник. Ще бъде слънчево, със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат 30°-35°.

Промяна се очаква във вторник.

С усилване на северозападния вятър ще нахлуе по-хладен въздух. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки.

Температурите ще се понижат.