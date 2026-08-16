Православен календар за 16 август

11 Неделя след Петдесетница. Пренасяне на неръкотворния образ (св. убрус) на Господ Иисус Христос. (Неделя след Успение Богородично). Св. мчк Диомид. Преп. Йоаким Осоговски. Св. преп. Херимон Египетски. Св. прпмчк Никодим Метеорски.

Владетелят Авгар бил болен от проказа. Той поискал от придворния художник Ананий да му донесе изображение на Исус Христос, което имало лечебна сила. След проповед Христос измил лицето си и го подсушил с ленена кърпа, която дал на художника. На нея бил отпечатан ликът му - "образ неръкотворен". Това била първата икона, създадена по свръхестествен път.