Климатолог: 4 дни горещини състаряват с 9 дни, ако се работи на открито - с 33 дни

4 дни с горещи вълни състарява с 9 дни. А ако се работи на открито - с 33 дни. Това каза по Нова тв д-р Зорница Спасова, специалист по климатични промени и и главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи във връзка с летните горещини и съпътстващите проблеми със съня. Тя обясни, че е установено как жегите имат връзка и със стареенето - т.нар. термо стареене. По думите й в градовете панелът, бетонът и ЕПК строителството поемат повече топлина и я излъчват през нощта.

Затова т.нар. тропични нощи са характерни за централните части на градовете - топлият остров. До 300 м. надморска височина е в България. Характерни топли точки са Черноморското крайбрежие, Санданско-Петричката котловина, Пловдивското поле, Русе и Силистра при Дунав, каза още тя.

Д-р Спасова уточни, че границата е 20 градуса. При 30 градуса имаме супертропична нощ, обясни тя.

И заяви, че в тази поредица от дълги горещи дни човешкото тяло има нужда да си почине поне 3-4 часа. Сънят се накъсва, става по-фрагментиран, по-късно се заспива, по-често се събуждаме, ставаме по-раздразнителни, увеличава се агресията. Заспиването зад волана се случва в летните месеци, каза още тя.