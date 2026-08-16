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Без камиони по „Тракия", „Струма" и през Кресненското дефиле за няколко часа

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Път СНИМКА: Пиксабей

Ограничава се движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по магистралите „Тракия", „Струма" и през Кресненското дефиле, за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове днес. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничението през Кресненското дефиле е в отсечката от пътен възел „Симитли" (при 376-и километър) до граничния преход „Кулата".

Днес камионите над 12 т няма да могат да се движат между 16:00 и 20:00 ч., за пътуващите към София. 

Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. До края на август всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 тона.

Въвежданите ограничения не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Път СНИМКА: Пиксабей

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