Катастрофа затвори едната лента на пътя Нова Загора - Кортен

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Временно се ограничава движението двупосочно в една лента по път III-662 Нова Загора - Кортен.

Причината е катастрофа, станала малко преди Кортен. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от пътна полиция.