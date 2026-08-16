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Катастрофа затвори едната лента на пътя Нова Загора - Кортен

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Временно се ограничава движението двупосочно в една лента по път III-662 Нова Загора - Кортен. 

Причината е катастрофа, станала малко преди Кортен. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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