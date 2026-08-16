Възстановиха движението по "Тракия" край Карнобат след тежка катастрофа

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Възстановено е движението на автомагистрала „Тракия" София – Бургас. То бе ограничено заради катастрофа в района на разклона за Карнобат при км 325, в посока Бургас.Това съобщиха от АПИ.

Вчера в района катастрофира двуетажен автобус със сръбска регистрация, в който са пътували 84 души. Няма данни за пострадали при инцидента.

Катастрофата е станала на 90-ия километър на автомагистралата, в посока София. Автобусът, по все още неустановени причини, е пробил предпазната ограда на магистралата и е излязъл в полето край пътя, съобщи Нова тв.

Всички пътници са напуснали превозното средство невредими. След това те били транспортирани с други автобуси до близка бензиностанция, където изчакали организирането на по-нататъшния им транспорт.

В автобуса пътували предимно млади хора. Те се връщали от почивка в турския курорт Кушадасъ.

Причините, поради които водачът е изгубил контрол над автобуса и той е напуснал пътното платно, предстои да бъдат установени.