Летен чийзкейк с пъпеш

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Подслажда се с фурми и мед

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.



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КОЙ ГОТВИ Виолета Василева Снимка: Личен архив

Рецептата за летния десерт е на Виолета Василева.

ПРОДУКТИ

За бисквитения блат: 3 пак. меки бисквити от по 100 г

100 г чисто масло

1/2 ч. ч. прясно мляко

7-8 броя фурми

За крема: 500 г кремообразна (сладкарска) извара

200 г сладкарска сметана

1 ч. ч. пудра захар или мед на вкус

1 с. л. какао

100 г шоколад (кафяв)

2 пак. от по 10 г желатин

1/2 средно голям пъпеш

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Смиламе бисквитите или ги натрошаваме. Изсипваме ги в купа, добавяме прясното мляко, маслото и нарязаните на дребно фурми. Омесваме с ръце бисквитеното тесто до хомогенизиране.

Разстиламе бисквитеният блат равномерно в кръгла форма с падащ борд. Оставяме в хладилника да стегне за около 30 мин.

Разбиваме сладкарската сметана с миксер до пухкав крем. Прибавяме какаото и отново разбиваме. Смесваме ги с кремообразната извара, в която преди това сме объркали 1/2 ч. ч. пудра захар и натрошения на малки паченца шоколад. Разтваряме едното пакетче желатин в 50 мл вода да набъбне, след което го разтопяваме на водна баня. Добавяме го към млечната смес и разбъркваме отново до хомогенна смес. Изсипваме получения крем върху бисквитения блат, заглаждаме и прибираме в хладилника за 2-3 часа.

Нарязваме пъпеша на парчета и го намачкваме с вилица или пасатор заедно с 1/2 ч. ч. пудра захар, ако не е достатъчно сладък. Захарта може да се замени с мед. Разтваряме второто пакетче желатин в 50 мл вода да набъбне, разтопяваме го на водна баня, добавяме още около 1/2 ч. ч. вода (леко топличка), разбъркваме заедно с пасирания пъпеш и внимателно изсипваме върху желирания вече млечно-сметанов крем. Прибираме отново в хладилника, за да стегне преди сервиране.