Летен чийзкейк с пъпеш

Подслажда се с фурми и мед
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КОЙ ГОТВИ
Рецептата за летния десерт е на Виолета Василева.
ПРОДУКТИ
За бисквитения блат: 3 пак. меки бисквити от по 100 г
100 г чисто масло
1/2 ч. ч. прясно мляко
7-8 броя фурми
За крема: 500 г кремообразна (сладкарска) извара
200 г сладкарска сметана
1 ч. ч. пудра захар или мед на вкус
1 с. л. какао
100 г шоколад (кафяв)
2 пак. от по 10 г желатин
1/2 средно голям пъпеш
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Смиламе бисквитите или ги натрошаваме. Изсипваме ги в купа, добавяме прясното мляко, маслото и нарязаните на дребно фурми. Омесваме с ръце бисквитеното тесто до хомогенизиране.
Разстиламе бисквитеният блат равномерно в кръгла форма с падащ борд. Оставяме в хладилника да стегне за около 30 мин.
Разбиваме сладкарската сметана с миксер до пухкав крем. Прибавяме какаото и отново разбиваме. Смесваме ги с кремообразната извара, в която преди това сме объркали 1/2 ч. ч. пудра захар и натрошения на малки паченца шоколад. Разтваряме едното пакетче желатин в 50 мл вода да набъбне, след което го разтопяваме на водна баня. Добавяме го към млечната смес и разбъркваме отново до хомогенна смес. Изсипваме получения крем върху бисквитения блат, заглаждаме и прибираме в хладилника за 2-3 часа.
Нарязваме пъпеша на парчета и го намачкваме с вилица или пасатор заедно с 1/2 ч. ч. пудра захар, ако не е достатъчно сладък. Захарта може да се замени с мед. Разтваряме второто пакетче желатин в 50 мл вода да набъбне, разтопяваме го на водна баня, добавяме още около 1/2 ч. ч. вода (леко топличка), разбъркваме заедно с пасирания пъпеш и внимателно изсипваме върху желирания вече млечно-сметанов крем. Прибираме отново в хладилника, за да стегне преди сервиране.