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На 17 август рожден ден имат

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На 17 август рожден ден имат

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Доц. д-р Антони Георгиев, началник на Клиниката по артроскопска травматология в УМБАЛ “Софиямед”

Петя Дикова, тв водеща

Румен Порожанов, бивш министър на земеделието

Изабела Джалъзова, председател на борда на директорите и управляващ партньор на ИСАОДИТ ООД, член на Контролния съвет на КРИБ

Мирослав Зафиров, дипломат от ООН

Яна Маринова, актриса

Александър и Константин Владигерови, джаз музиканти

Проф. д-р Захари Захариев, председател на Българската национална асоциация “Един пояс, един път” и на фондация “Славяни”

Сотир Ушев, икономист, бивш управител на НОИ

Галя от “Каризма” (Галина Курдова), поппевица

Невена Цонева, певица

Николай Акимов, кинорежисьор

Юлиан Константинов, оперен певец

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