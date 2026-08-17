На 17 август рожден ден имат

Доц. д-р Антони Георгиев, началник на Клиниката по артроскопска травматология в УМБАЛ “Софиямед”
Петя Дикова, тв водеща
Румен Порожанов, бивш министър на земеделието
Изабела Джалъзова, председател на борда на директорите и управляващ партньор на ИСАОДИТ ООД, член на Контролния съвет на КРИБ
Мирослав Зафиров, дипломат от ООН
Яна Маринова, актриса
Александър и Константин Владигерови, джаз музиканти
Проф. д-р Захари Захариев, председател на Българската национална асоциация “Един пояс, един път” и на фондация “Славяни”
Сотир Ушев, икономист, бивш управител на НОИ
Галя от “Каризма” (Галина Курдова), поппевица
Невена Цонева, певица
Николай Акимов, кинорежисьор
Юлиан Константинов, оперен певец