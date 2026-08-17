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Слънце и слаб вятър ни очакват на 17 август

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Слънцето ще преобладава днес: Пиксабей

Днес ще бъде слънчево, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Слънцето ще преобладава днес: Пиксабей

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