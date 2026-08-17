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Православен календар за 17 август

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Православен календар

Св. мчк Мирон. Преп. Алипий иконописец. Преп. Атанасий Хамакиотис

Свети Мирон бил свещеник. Произхождал от богат род. Отличавал се с благ характер и бил боголюбив и човеколюбив. На Рождество Христово езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ. Но той излязъл оттам невредим.

Чудото не вразумило мъчителите, а ги довело до още по-голяма ярост. Те заповядали да одерат кожата му. Мирон уловил ремък от своята кожа и с него ударил съдията мъчител. Той изпаднал в ужас и се самоубил. Накрая Мирон бил посечен с меч.

Православен календар

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