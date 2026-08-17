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Интензивен трафик на „Калотина“ и „Капитан Андреево“, спрени са фериботи по Дунав

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ГКПП Капитан Андреево Снимка: Снимка: Архив

Засилено е движението за леки автомобили на входа и изхода по граничния контролно-пропускателен (ГКП) пункт със Сърбия - "Калотина". На този с Турция - "Капитан Андреево", е интензивно движението на изхода за товарни автомобили. Това съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си, цитирана от БТА. 

Според ведомството трафикът е нормален на всички пунктове по границата с Румъния. На 12 август коло 12:30 ч. ферибота Остров-Кичу, който се намира на румънска територия, е преустановил работата си поради заседнала машина, която извършва работни действия по удълбочаване на брега на реката за да може да пристава ферибота. Работи се по освобождаването на заседналата машина и си очаква до 3/4часа ферибота да продължи работата, допълват от "Гранична полиция".

Заради ниското ниво на Дунав фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа.

Фериботната връзка, обслужваща граничен преход Свищов - Зимнич, временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България.

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички ГКПП.

ГКПП Капитан Андреево

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