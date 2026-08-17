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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23400462 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътния възел от пътя Варна - Добрич затруднява движението

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Движението при пътния възел на път II-29 Варна - Добрич в района на Аксаково е двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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