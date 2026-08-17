Катастрофа на пътния възел от пътя Варна - Добрич затруднява движението

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Движението при пътния възел на път II-29 Варна - Добрич в района на Аксаково е двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".