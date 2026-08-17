Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите в планините са високи - между 10 и 16 градуса във високите части. Духат слаби до умерени ветрове в най-високите части.

За изминалото денонощие екипите на ПСС са помогнали на двама туристи с травми на краката на Витоша в района на Боянския водопад и на Алеко. Свален е и турист от връх Ботев. Планински спасители от отрядите в Благоевград и Разлог са се включили в акцията по извеждане на пострадалия в Рила турист вчера. Той бе изведен с помощта на хеликоптер.