Дъжд с гръмотевици ни очакват през следващите часове, но остава горещо

През нощта ще бъде ясно, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА. Вятърът ще е от югоизток – слаб.

Атмосферното налягане през нощта ще се понижава. През деня ще започне да се повишава, но ще остане по-ниско от средната стойност.

Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток – слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски в Северозападна България, а в района на София – около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от югоизток, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северозапад, по най-високите и открити части – до силен. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северозападният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони и ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32° и 37°. В четвъртък ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Температурите ще започнат да се повишават.