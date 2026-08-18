Пухкави мъфини със сирене и кашкавал

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КОЙ ГОТВИ

“Предлагам лесна и вкусна рецепта за солени мъфини със сирене и кашкавал – пухкави отвътре, с апетитна златиста коричка и подходящи за закуска или за бързо хапване през деня”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

3 яйца, 200 г кисело мляко, 100 мл олио, 250 г брашно, 1 бакпулвер, 150 г натрошено сирене, 100 г настърган кашкавал

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме яйцата и към тях добавяме киселото мляко и олиото. Разбъркваме добре. Прибавяме пресятото с бакпулвера брашно и разбъркваме отново до получаването на гъсто гладко тесто.

Добавяме натрошеното сирене и настъргания кашкавал и разбъркваме внимателно.

Разпределяме сместа във форми за мъфини, покрити с хартиени кошнички, като ги пълним до около 2/3 от обема им. По желание поръсваме отгоре с малко настърган кашкавал.

Печем в предварително загрята на 180°C фурна за около 20–25 минути, докато мъфините придобият апетитен златист цвят. Оставяме ги леко да се охладят преди консумация.