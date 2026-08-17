Временно променят движението по части от магистралите „Хемус" и „Тракия"

От 18 до 20 август временно ще бъде променена организацията на движение в участъци от автомагистралите „Хемус" и „Тракия" в Софийска област. Причината са дейности по подмяна на стойки и преброителни камери, както и премахване на крайпътна растителност, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ).

На 18 август, вторник, между 9 и 18 ч. ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-ви км на АМ „Хемус", в района на с. Осиковска Лакавица. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и в двете платна за движение. Трафикът ще се осъществява в активната лента.

Същия ден, между 8:30 и 16 ч., ще се премахва крайпътна растителност в платното за София на АМ „Тракия", в участъка от 6-и до 13-и км. По време на работата ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента, но движението в активната и изпреварващата ленти ще се осъществява без ограничения.

На 19 и 20 август ще бъдат подменяни стойки на преброителни камери при 0-ви км на АМ „Тракия", в района на комплекс „Черната котка".

В сряда, 19 август, дейностите ще са между 9 и 18 ч. в платното в посока Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението във всяка от лентите, като автомобилите ще преминават в лентите, в които в момента не се извършват работи.

Работата ще продължи в четвъртък, 20 август, в платното за София, отново между 9 и 18 ч. Организацията на движението ще бъде същата – поетапно ограничаване на отделните ленти и пропускане на трафика през свободните ленти.

От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и правилата за движение, както и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите пътуващи.

Актуална информация за пътната обстановка гражданите и транспортните фирми могат да получават на интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20 в Агенция „Пътна инфраструктура".