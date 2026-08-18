На 18 август рожден ден имат

Красимир Недев, адвокат, член на Висшия адвокатски съвет
Денка Василева, пиар експерт
Проф. д-р Христо Бонджолов, бивш ректор и зам.-ректор на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, почетен гражданин на Велико Търново
Светлана Василева, консултант по ключови проекти в Нова тв, бивш главен директор “Съдържание” на “Нова Броудкастинг Груп”
Христо Монов, психолог, бивш депутат
Венко Евтимов, поет
Д-р Владимир Коларов, началник на отделението по хирургия в МС “Здраве”, Пазарджик
Мартен Калеев, писател
Цветелин Атанасов (Цецо Елвиса), певец