Проф. Георги Рачев: Очаква ни нова гореща вълна, през уикенда температурите може да достигнат 39 градуса

"Силно се съмнявам, че някъде ще има стопански валежи, по-скоро летни бури ще очакваме. В Източна Европа почти нулеви ще са валежите до края на месеца", коментира в "Тази сутрин" по bTV климатологът проф. Георги Рачев.

И допълни: "Добри новини за Дунав и за нашата АЕЦ - не вярвам да се понижи още нивото на Дунав. Инфарктни ще бъдат следващите 5-6 дни, които предстоят".

"В петък и събота ще е може би най-топлата част от седмицата. Има вероятност да стигнем до 38-39 градуса, в Сандански може и 40 градуса. Ако удържим до 25-26 август".

"След петък цяла Западна Европа ще отдъхне - Франция загуби 30% от зърнената си реколта заради жегите. Горещините тогава ще бъдат над Балканите", каза още проф. Рачев.

И обясни: "Почват отново тропичните нощи, това ще продължи до края на месеца. В Пловдив - 36-37 градуса, може би и някой друг отгоре. Много топлият въздух, който идва от Запад, ще повиши температурите, а след това идва това приятното предучилищно време".

"В Несебър през уикенда ще бъде 30-31 градуса, хората трябва да се радват на морето. Вятърът и големите вълни са единствения проблем. Сега излиза североизточния вятър, който създава проблеми по южното Черноморие", каза още той.

Проф. Рачев посочи още, че "Силистра до вторник-сряда е обагрена в червено - там е възможно да има т.нар. летен фьонов ефект и въздухът да стане по-топъл".