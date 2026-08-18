Тежък трафик за тирове и автомобили на границата с Турция и със Сърбия

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Тежък е трафикът на границата с Турция и със Сърбия тази сутрин. На „Капитан Андреево" има опашка от товарни автомобили, а на „Калотина" се е образувала колона от леки коли.

Иначе трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. От 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

От 21 юли фериботната връзка, обслужваща прехода Свищов – Зимнич, временно преустанови работа по същата причина. Платформата се намира в България.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония.