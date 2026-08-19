Домашно сладко от малини и къпини

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

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КОЙ ГОТВИ

“Сега е сезонът на приготвянето на домашните сладка от горски плодове. Горски или отгледани в нашите дворове, те са ароматни и от тях се приготвят прекрасни мармалади, конфитюри, сладка, компоти, сокове”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

Пропорциите за приготвянето на сладка и конфитюри са: плод към захар - 1 към 0,5. В случая тези плодове имат по-кисел вкус и затова добавям малко повече захар

500 г малини

500 г къпини

600 г захар

1 ч.ч. вода

1/2 к.л. лимонена киселина

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Приготвяме захарния сироп, като кипнем водата със захарта. Варим не повече от 10 минути. Слагаме измитите плодове в горещия сироп и започваме да варим сладкото. Температурата нека да е умерена.

Изхвърляме пяната, която се образува в началото. Варенето продължава до желаната гъстота. През това време разбъркваме периодично и съвсем внимателно или само натискаме с решетъчна лъжица, за да не се раздробят плодчетата. Пет минути преди да го отстраним от огъня, добавяме лимонената киселина.

Разбъркваме за последно и отстраняваме от котлона. Пълним готовото сладко, докато е още горещо, в сухи и затоплени бурканчета. Затваряме ги много добре с нови капачки и ги обръщаме на обратно. Оставяме ги така до пълното им охлаждане.