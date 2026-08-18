Продължават ремонтите на 2 пътни възела на „Струма" в област Благоевград

През следващите дни ще продължат частичните ремонти на пътните възли „Петрич – Мелник" и „Генерал Тодорово – Ново Кономлади" на АМ „Струма" в област Благоевград, съобщиха от АПИ.

Утре - 19 август, от 8 ч. до 18 ч. ще продължат дейностите по съоръженията в посока Кулата.

За реализация на планираните работи ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел „Петрич – Мелник" /при 153-и км/ на АМ „Струма". Движението ще се пренасочва по обходен маршрут: от АМ „Струма" по пътна връзка „Марикостиново" /при 160-и км/, до кръстовище с път I-1 София – Кулата в с. Марикостиново, до кръстовище с път III-198 Дрангово – Петрич /при 61-ви км/, по път III-198 до гр. Петрич. Движението в посока София ще е без ограничения.

Ще се ограничава движението и по пътен възел „Генерал Тодорово – Ново Кономлади" /при 159-и км/ на АМ „Струма" в посока Кулата. Превозните средства ще се пренасочват по обходен маршрут: от АМ „Струма" по пътна връзка „Марикостиново" до кръстовище с път I-1 София – Кулата в с. Марикостиново, по път I-1 София – Кулата в посока София до пътна връзка с АМ „Струма", по АМ „Струма" до пътна връзка „Генерал Тодорово" и обратно. Движението в посока София ще е без ограничения.

След като завършат частични ремонти в посока Кулата същите дейности ще се изпълнят и на съоръжения в посока София. Ще се работи през деня и се очаква планираните дейности да завършат до края на седмицата.

За реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел „Петрич – Мелник" /при 153-и км/ на АМ „Струма". Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: от АМ „Струма" по пътната връзка към с. Ново Делчево по ул. „Христо Смирненски" до кръстовището с път III-109. За пътуващите в посока от Мелник към София автомобилите ще преминават от Мелник по път III-109 до кръстовището за с. Ново Делчево по ул. „Христо Смирненски" до пътната връзка с АМ „Струма".

Ще се ограничава движението и по пътен възел „Генерал Тодорово – Ново Кономлади" /при 159-и км/ на АМ „Струма" в посока София. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут: по общинския път от с. Ново Кономлади през селата Капатово, Кромидово, Хърсово и Виногради до кръстовище с път III-109 Лозница – Хотово – Спатово до АМ „Струма". Движението от ГКПП Кулата към Ново Кономлади ще се осъществява по път I-1 до разклона за с. Кулата през III- 1981 до кръстовището за село Катунци по път III-198 до кръстовището до кръстовище с общински път за гр. Мелник в с. Враня, след това по общински път през селата Хърсово, Кромидово и Капатово до с. Ново Кономлади.

При изпълнение на ремонтите трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата няма да бъде ограничаван.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.