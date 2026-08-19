ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп отлага за три дни новите мита от 50% върху в...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23410213 www.24chasa.bg

На 19 август рожден ден имат

1320
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Доц. Весел Кантарджиев, началник на Отделението по дерматология във ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Георги Чолаков, бивш председател на Върховния административен съд

Лора Крумова, журналист, тв водеща

Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара

Д-р Иван Йотов, началник на Отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Здраве”, Пазарджик

Проф. д-р Димитър Момчилов, бивш ректор на Музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Божидар Божанов, депутат, бивш министър на електронното управление

Иван Нинов, художник график

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък