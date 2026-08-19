На 19 август рожден ден имат

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Доц. Весел Кантарджиев, началник на Отделението по дерматология във ВМА, член на лигата “Лекарите, на които вярваме”

Георги Чолаков, бивш председател на Върховния административен съд

Лора Крумова, журналист, тв водеща

Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара

Д-р Иван Йотов, началник на Отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Здраве”, Пазарджик

Проф. д-р Димитър Момчилов, бивш ректор на Музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”

Божидар Божанов, депутат, бивш министър на електронното управление

Иван Нинов, художник график