Катастрофа затруднява движението по пътя Каварна - Варна

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Движението по път I-9 Каварна - Варна при разклона за Селце се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщават от АПИ.