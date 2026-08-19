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Катастрофа затруднява движението по пътя Каварна - Варна

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Движението по път I-9 Каварна - Варна при разклона за Селце се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщават от АПИ.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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