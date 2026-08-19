Температурите тръгват нагоре, в петък ще достигнат 39 градуса

Слънчево и горещо време ни очаква в четвъртък, а в петък жегата ще се усили и температурите на места ще достигнат 39 градуса, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирана от БТА.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, като само в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост.

В четвъртък ще бъде слънчево и горещо. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, а в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по морския бряг. В София се очакват около 34 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, а морската вода ще бъде 24-25 градуса. Вълнението ще е около 2 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. Следобед над Родопите ще се развие незначителна купеста облачност. Температурата на 1200 метра ще достигне около 28 градуса, а на 2000 метра - около 21.

В петък ще остане предимно слънчево, а следобед - горещо. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието - между 26 и 29 градуса.

В събота също ще преобладава слънчево време. Над планините ще има купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток.