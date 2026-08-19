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Температурите тръгват нагоре, в петък ще достигнат 39 градуса

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По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като сутринта на места ще има ниска облачност.

Слънчево и горещо време ни очаква в четвъртък, а в петък жегата ще се усили и температурите на места ще достигнат 39 градуса, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирана от БТА.

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, като само в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост.

В четвъртък ще бъде слънчево и горещо. Следобед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, а в източните райони умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по морския бряг. В София се очакват около 34 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като сутринта на места ще има ниска облачност или намалена видимост. Максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, а морската вода ще бъде 24-25 градуса. Вълнението ще е около 2 бала.

Слънчево ще бъде и в планините. Следобед над Родопите ще се развие незначителна купеста облачност. Температурата на 1200 метра ще достигне около 28 градуса, а на 2000 метра - около 21.

В петък ще остане предимно слънчево, а следобед - горещо. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието - между 26 и 29 градуса.

В събота също ще преобладава слънчево време. Над планините ще има купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като сутринта на места ще има ниска облачност.

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