Катастрофа по пътя Алфатар - Кайнарджа ограничи движението в една лента

Движението се извършва в една лента по път III-7001 Алфатар - Кайнарджа в района на разклона за с. Васил Левски заради катастрофа. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщават от АПИ.
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Движението се извършва в една лента по път III-7001 Алфатар - Кайнарджа в района на разклона за с. Васил Левски заради катастрофа. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщават от АПИ.
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