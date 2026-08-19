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Катастрофа по пътя Алфатар - Кайнарджа ограничи движението в една лента

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Движението се извършва в една лента по път III-7001 Алфатар - Кайнарджа в района на разклона за с. Васил Левски заради катастрофа. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщават от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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