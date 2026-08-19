Ограничават преминаването на камиони над 12 т по "Тракия" и "Струма" в петък и неделя

В петък и неделя за повишаване на безопасността ще се ограничи движението на тежкотоварните камиони над 12 т по АМ „Тракия", АМ „Струма" и през Кресненското дефиле, съобщават от АПИ. В следващите дни метеоролозите прогнозират високи температури. Временната промяна се прави, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен.

В петък - 21 август, ограничението ще е между 16 ч. и 20 ч., за пътуващите в посока Бургас и Кулата.

В неделя - 23 август, ограничението ще е от 16 ч. до 20 ч. за тежкотоварните камиони, пътуващи за София.

До края на август всеки петък и неделя ще бъдат въвеждани същите временни ограничения за тежкотоварните камиони над 12 т.

Въвежданите ограничения не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другия почивен ден.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление - https://bgtoll.bg/traffic_passes/, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища. Освен чрез отделни точки трафикът може да се проследява и по цели пътни участъци, като се избере конкретна отсечка. Това позволява на шофьорите да се информират къде движението е по-интензивно и каква е натовареността в отделните участъци.

В следващите дни метеоролозите прогнозират високи температури като в някои райони те може да достигнат 36-38 градуса. В тази връзка АПИ припомня, че движението на камионите над 20 т е възможно да бъде ограничавано в следобедните часове - между 13 ч. и 20 ч., при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса. Временното ограничение ще се прилага само по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора.

Ограничението не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.