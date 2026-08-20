Пълнени чушки със синьо сирене, чедър и песто

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КОЙ ГОТВИ

“Изглежда сложно и на много етапи, но веднъж започнем ли с прецизно стиковани продукти още в началото, нататък всичко тече плавно”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

Тумбести зелени чушки, 1 ч.ч. жасминов ориз, 1 к.ч. фин булгур, кубче бульон, провансалски билки: 2 шушулки кардамон, бял пипер, сух и пресен джоджен, 50 г синьо сирене, жълт чедър, настърган пармезан, стрък пресен лук, 1/2 морков, 1 обелен домат, щипка захар, 1/3 ч.л. къри на прах, олио, сол и черен пипер, копър, киселец, шепа спанак, 1 с.л. босилково песто

За доматения сос: купичка консервирани домати, сол, по щипка захар, риган и канела, 1 с.л. заквасена сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Сваряваме ориза в 2 ч.ч. вода с 1 ч.л. сол, кардамон и стрък джоджен до полуготовност. Разрохкваме и изваждаме подправките.

Заливаме булгура с чаша вряща вода, стриваме кубчето бульон и похлупваме. Сотираме в голям тиган моркова, бялата част на лука, провансалски билки, сол, бял пипер.

Прибавяме домата, накълцан на кубчета, щипка захар и булгура. За кратко трябва да покъкри, след което лъжица по лъжица пресипваме ориза.

Овкусяваме с къри и късчета синьо сирене, ако е нужно, доливаме 1-2 лъжици вода. Добавяме зелениите. Отгоре настъргваме пармезан.

Намазваме вътрешността на чушките с песто и пълним с приготвената смес. Разбъркваме съставките за доматения сос и го намазваме по дъното на тенджера. Редим чушките, като покриваме отворите им с настърган чедър. Пролуките запълваме с розовия доматено-сметанов микс и с остатъка от плънката. Доливаме вода.

Оставяме ястието да къкри около 20-25 минути. Преди сервиране поръсваме с прясно смлян черен пипер.