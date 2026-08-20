На 20 август рожден ден имат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, началник на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили на РБългария, член на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Д-р Кирил Захов, травматолог

Валентин Райчев, олимпийски шампион по свободна борба

Стефан Балабанов, бивш зам.-министър на вътрешните работи

Пламен Николов, национал от САЩ'94

Александра Начева, състезателка по троен скок

Евгени Матинчев, икономист и политик

Симеон Спиридонов, художник

Иван Вълчев, алпинист

Юлия Юревич, Мис България 2007