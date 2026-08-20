На 20 август рожден ден имат

Генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, началник на ВМА и главен лекар на Въоръжените сили на РБългария, член на лигата "Лекарите, на които вярваме"
Д-р Кирил Захов, травматолог
Валентин Райчев, олимпийски шампион по свободна борба
Стефан Балабанов, бивш зам.-министър на вътрешните работи
Пламен Николов, национал от САЩ'94
Александра Начева, състезателка по троен скок
Евгени Матинчев, икономист и политик
Симеон Спиридонов, художник
Иван Вълчев, алпинист
Юлия Юревич, Мис България 2007