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Православен календар за 20 август, вижте кой има имен ден

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Православен календар

Св. прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски

Прор. Самуил бил последният съдия по времето, когато израилтяните се управлявали от съдии, а не от царе. Още 3-годишен той бил заведен от майка си Ана в храма и посветен да служи на господ. Господ го благословил и всички в Израел го почитали като пророк. Когато остарял, отстъпил на синовете си част от властта си. Ала синовете му били алчни и несправедливи. Недоволни от тях, народните старейшини помолили Самуил да избере цар, както е у всичките народи.

Празнува: Самуил

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