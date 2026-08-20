Ограничават движението в участък от „Хемус“ на 20 и 21 август

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На 20 и 21 август движението по част от автомагистрала „Хемус" в Софийска област ще бъде временно ограничавано заради почистване на крайпътната растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Работата ще се извършва между 42-рия и 44-тия километър на магистралата, в платното в посока София. Ограниченията ще бъдат в сила от 8:00 до 16:00 часа.По време на дейностите поетапно ще бъде затваряна дясната активна лента. Автомобилите ще преминават през средната и изпреварващата лента.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват ограниченията на скоростта и да избягват рискови маневри и изпреварвания в участъка.