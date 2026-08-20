До 16 ч. днес няма да има ток в тунел "Кочериново" на "Струма"

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До 16 ч. днес движението в тунел "Кочериново" на АМ "Струма" в двете посоки се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъсване на електрозахранването, съобщиха от АПИ.