Катастрофа край Радомир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението по пътя I-6 Перник - Кюстендил в района на Радомир /при км 60/ е двупосочно в една лента заради катастрофа.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.