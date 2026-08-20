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Катастрофа край Радомир

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Движението по пътя I-6 Перник - Кюстендил в района на Радомир /при км 60/ е двупосочно в една лента заради катастрофа.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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