Катастрофа край Радомир

Движението по пътя I-6 Перник - Кюстендил в района на Радомир /при км 60/ е двупосочно в една лента заради катастрофа.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.
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Движението по пътя I-6 Перник - Кюстендил в района на Радомир /при км 60/ е двупосочно в една лента заради катастрофа.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.
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