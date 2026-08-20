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Слънчево и горещо време с температури до 39° се очаква утре

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Отново ще е горещо с максимални температури до 39°. СНИМКА: Pixabay

През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, около и след обяд - горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 34° и 39°, в София - около 35°. Toва съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29°, на 2000 метра – около 22°, пише БТА.

През почивните дни ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по Черноморието: 26°-30°.

Отново ще е горещо с максимални температури до 39°. СНИМКА: Pixabay

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