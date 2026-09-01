Зад няколкото минути под душа стоят десетилетия разработки, прецизно производство и технологии, които целят повече комфорт с по-отговорно използване на вода и енергия.

В банята рядко се замисляме за технологията – докато всичко работи както трябва. Водата е с желаната температура, струята е приятна, управлението е интуитивно, а дизайнът се вписва естествено в пространството. Именно тази привидна лекота обаче е резултат от сложна комбинация между инженерство, дизайн и контрол върху всеки производствен етап.

Такъв е и пътят на завода на GROHE в германския град Лар, в района на Шварцвалд. През 2026 г. производствената база отбелязва 70 години от създаването на Grohe Thermostat GmbH – компанията, която през 1956 г. представя Skalatherm, определян като първия термостат за домашна употреба. Иновация, която променя начина, по който възприемаме комфорта и безопасността в банята.

Днес Лар е глобален център за душ решения на марката. По данни на компанията там годишно се произвеждат над 6 милиона ръчни душа, повече от 2 милиона душ комплекта с релси и над 700 000 душ системи. От поточната линия излиза по един ръчен душ приблизително на всеки четири секунди, а дневният капацитет достига 10 000 броя.

От фитинги за пивоварни до душ системи за милиони домове

Историята на производството в Лар започва още през 1873 г., когато предприятието на Carl Nestler изработва фитинги за пивоварни и дестилерии. През 50-те години на миналия век фокусът постепенно се измества към термостатни технологии, а след придобиването от GROHE заводът се развива като специализиран център за душове и цялостни душ системи.

Трансформацията показва как едно индустриално предприятие може да остане актуално повече от век – не чрез еднократен успех, а чрез постоянно натрупване на знания, технологична дисциплина и способност да следва променящите се потребителски нужди.

Днес банята вече не е просто строго функционално помещение. Тя все по-често е зона за възстановяване, част от интериорната идентичност на дома и критерий за качеството на един жилищен, хотелски или офис проект. Това поставя нови очаквания пред производителите – за надеждност, но и за свобода на избор, лесно управление и отговорно потребление.

Технология, която остава почти невидима

Сред решенията, произвеждани в Лар, са термостатите SmartControl. Те позволяват с натискане и завъртане на контролен елемент да се избира между различни водоизточници – например горен и ръчен душ – както и да се регулира дебитът.

На пръв поглед това е малък детайл. На практика подобни системи улесняват ежедневната употреба и дават възможност температурата на водата да се поддържа постоянна дори при промени в налягането в инсталацията. Това има значение не само за комфорта, но и за безопасността.

Друг пример е ръчният душ GROHE Tempesta 110 със SmartSwitch – функция, която позволява преминаване между три типа струя с едно докосване. Така управлението на водата се превръща в интуитивно действие, а не в поредица от сложни настройки.

Когато персонализацията влиза в производството

Една от отчетливите тенденции в съвременния интериор е търсенето на последователност в цветовете, материалите и детайлите. Смесителите и душ системите вече не са само техническо оборудване – те участват в цялостната визия на банята.

В завода в Лар GROHE разполага със собствени PVD камери за повърхностна обработка. Технологията Physical Vapour Deposition позволява създаването на устойчиви на износване покрития в разнообразни цветове и финиши – матови или полирани.

Това дава повече възможности както на потребителите, така и на архитекти и интериорни дизайнери. Персонализацията вече не е бутиково изключение, а индустриално достъпна опция, която може да бъде приложена в мащабни жилищни и хотелски проекти, без компромис с качеството и сроковете.

По-малко потребление, без по-малко комфорт

Водата и енергията са сред най-важните ресурси в ежедневието, а банята е едно от местата, където тяхното разумно използване има пряко значение. Голямото предизвикателство пред индустрията е как да се намали потреблението, без душът да губи усещането за комфорт.

При термостатите технологията FlowControl Button позволява пълният дебит да бъде активиран със съзнателно действие от потребителя. Това дава възможност за по-добър контрол на водния поток при всекидневна употреба.

Работата по ефективността обаче не се ограничава до управлението. С технологията GROHE AquaCalibrator инженерните екипи оптимизират размера, геометрията и разположението на дюзите. Целта е водната струя да остане плътна и приятна, като същевременно се намалява количеството вода – и енергията, необходима за нейното затопляне.

Именно това е посоката, в която устойчивите решения имат най-голяма стойност: когато не изискват от хората да избират между отговорно потребление и добро преживяване.

Германска експертиза в глобална мрежа

Лар е част от глобалната производствена мрежа на LIXIL, която включва 75 фабрики по света. За марката GROHE работят пет ключови производствени обекта – в Хемер, Порта Вестфалика и Лар в Германия, Албергария в Португалия и Клаенг в Тайланд.

Според компанията над 90% от производството се осъществява вътрешно. Това позволява по-строг контрол върху качеството, по-бързо внедряване на нови технологии и по-голяма предвидимост в условията на променящи се глобални вериги на доставки.

70-годишната история на завода в Лар всъщност разказва не само за душове и термостати. Тя е пример как една ежедневна продуктова категория може да обедини инженерна прецизност, устойчиво мислене и дизайн.

А резултатът за потребителя остава прост: няколко минути под душа, в които комфортът, контролът и отговорното отношение към ресурсите работят заедно.