Телешко булгоги

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КОЙ ГОТВИ

Петко Петков изпраща рецепта за ароматно и сочно телешко, което се приготвя бързо и е чудесен начин да внесем азиатски вкус в домашната кухня.

ПРОДУКТИ

700 г телешки рибай стек, 1 глава лук, 3 скилидки чесън, 3 стръка пресен лук, 3 с.л. кафява захар, 1 ч.л. черен пипер, 80 мл соев сос, 3 с.л. сусамово олио, 1 с.л. олио, 1 ч.л. сусам

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Нарязваме телешкото на много тънки ивици. В блендер смиламе половината лук, чесъна и един стрък пресен лук. Към тях добавяме кафявата захар, черния пипер, соевия сос и сусамовото олио.

Изливаме получената ароматна смес върху месото. Добавяме останалия лук, нарязан на тънки ивици, разбъркваме добре и оставяме в хладилник за поне 30 минути.

Наливаме олио в силно загрят тиган. Месото запържваме за няколко минути, докато придобие апетитна карамелизирана коричка. Накрая поръсваме с нарязан пресен лук и сусам.