Временно ограничават движението през прохода „Шипка" на 22 август заради честванията

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На 22 август, събота, от 9 до 15 ч. ще бъде ограничено движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства през прохода „Шипка" заради честванията на 149-ата годишнина от Шипченската епопея, съобщиха от АПИ.

Ограничението ще важи за път I-5 (E-85) по направлението Габрово – Шипка – Казанлък. Трафикът ще бъде пренасочван по път II-55 през Прохода на Републиката.

Пътуващите от Северна към Южна България ще преминават по маршрута Русе и Велико Търново – Дебелец – Проход на Републиката – Гурково. В обратната посока, за пътуващите от Южна към Северна България към Велико Търново и Русе, маршрутът ще бъде Гурково – Проход на Републиката – Дебелец.

Локалният трафик, както и превозните средства, идващи от Велико Търново и Севлиево, ще бъдат пренасочвани по път III-552 по маршрута Габрово – Трявна – с. Белица – с. Вонеща вода – Проход на Републиката и обратно.

През прохода „Шипка" ще бъдат пропускани само автобусите и автомобилите с участници и гости в честването, както и организираният междуградски транспорт.

От Агенция „Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да бъдат внимателни, да следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограниченията на скоростта и да спазват необходимата дистанция. От пътната агенция напомнят и да не се предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде получавана на интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и денонощно на телефон 0700 130 20.